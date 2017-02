Bad Peterstal-Griesbach Sexy: Schönheits-Königinnen zaubern Kirschtorten

Für 21 hübsche junge Frauen aus ganz Deutschland war es am Dienstag wieder so weit. Die Wartezeit bis zur Misswahl am Samstagabend im Europapark Rust vertrieben sie sich fröhlich im Badeparadies des Fünf-Sterne-Hotels, dann in der Hotelküche beim Schlagsahne-Kleistern und schließlich bei der Küchenparty mit Gambas auf Ananas-Chilliconfit und Hirschfilet mit Spätzle vom Brett aus der Sterne-Küche von Martin Herrmann.

Anschließend durften die jungen Frauen im Alter zwischen 17 und 28 Jahren Schwarzwälder Kirschtorten mit geschlagener Sahne, Schokostreußeln, Schattemorellen, Zierkirschen und Kirschwässerle dekorieren und drapieren. Jean-Luc Ohlmann, Küchenchef im Oppenauer "Rebstock" und Jurymitglied, und Bernhard Männle vom Hotel Kimmig aus Bad Peterstal lobten das durchgehend hohe Niveau der Torten. Die in ihren Augen schönste Torte machte Monja Möser, Miss Mitteldeutschland. Sie habe mit ihrer Oma vor etwa zwei Jahren mal eine Schwarzwälder Kirschtorte gebacken, verriet sie im Gespräch.