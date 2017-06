Bad Liebenzell Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf L 343

Ein 62-Jähriger war gegen 14.20 Uhr mit seinem Auto von Unterhaug­stett kommend auf der Landesstraße 343 nach Möttlingen unterwegs. In Möttlingen wollte er nach links in die Münklinger Straße abbiegen. Dabei stieß er im Kreuzungsbereich frontal mit dem Auto eines 56-Jährigen zusammen, der in Richtung Unterhaug­stett fuhr, teilte die Polizei mit. Der 62-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Rettungshubschrauber ist im Einsatz

Für den 56-Jährigen musste ein Rettungshubschrauber angefordert werden. Zur Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn gereinigt werden.