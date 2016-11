Bad Liebenzell Zusammenspiel aller Talente führt zu Erfolg

Bad Liebenzell-Beinberg. Dorftraditionen sollte man fortführen – so dachten jedenfalls die Eltern und Erzieherinnen des Beinberger Kindergartens. Sie entschlossen sich, trotz der am selben Tag stattfindenden Investitur von Pfarrer Knut Hinrichs, bei dem die kleinen Sänger ebenfalls auftreten sollten, an der Tradition des Beinberger Advents festzuhalten. Dieser fand nun schon zum sechsten Mal in bewährt guter Zusammenarbeit mit dem Förderverein Beinberg statt.