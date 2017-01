Bad Liebenzell Zurück bleibt eine tiefe Scham

Pavel Hoffmann ist einer dieser letzten Überlebenden. Der Verein Zedakah – das Wort bedeutet im Hebräischen "Wohltätigkeit" – hatte ihn zusammen mit der Stadtverwaltung nach Bad Liebenzell zu dieser Gedenkveranstaltung eingeladen. Der Spiegelsaal im Kurhaus ist nahezu voll besetzt, nicht nur Liebenzells Bürgermeister Dietmar Fischer wird sich in seinem Grußwort dabei über die vielen jungen Menschen im Publikum ein wenig hoffnungsvoll wundern, aber vor allem freuen. "Ihr seid die letzte Schülergeneration, die irgendwann uns Zeitzeugen noch persönlich erlebt haben wird", wird Pavel Hoffmann kommentieren.

Perfide Maschinerie des geplanten Völkermords

Und es lohnt sich, einmal tiefer darüber nachzudenken, was diese Worte in ihrer Konsequenz eigentlich bedeuten. Hoffmann spricht insgesamt etwas mehr als eine Stunde, nicht nur über seine Erlebnisse im Holocaust – die er als 1939-Geborener, und damit damals als sehr kleiner Junge, eigentlich auch nur selbst in ihrer ganzen grausamen Tragweite durch Hörensagen für sich rekapitulieren konnte. Hoffmann holt aus, zeigt die geopolitischen Zusammenhänge in seinem Heimatland Tschechoslowakei auf – vor und nach der Machtergreifung durch die Nazis in Deutschland. Rollt in gerafften Worten die perfide Maschinerie des geplanten, totalen Völkermords an den Juden – "dem größten Verbrechen der Menschheit" – auf. Das hat man als heutiger Deutscher aber schon oft gehört. Und, wenn man wirklich ehrlich ist, kann man als Zuhörer und doch Betroffener als Teil des Täter-Volkes all diese schrecklichen Tatsachen so wunderbar leicht "abstrahieren". Von außen betrachten und analysieren. In eine Schublade packen. Abhaken?