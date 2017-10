Bad Liebenzell Zum Auftakt der Saison Farbbeutel in die Höhe geworfen

Hinzu kam, dass sehr viele Jugendliche zur Eisdisco gekommen waren – mehr als im vergangenen Jahr. Viele Eisläufer erhöhten durch ihre Körperwärme zusätzlich die Raumtemperatur im Polarion. Die Eismaschinen mussten deshalb auf Hochtouren arbeiten.

Die Disco war laut und bunt. Außerdem wurden in der Mitte der Eislauffläche Farbbeutel in die Höhe geworfen. Ganz so wie bei einem der Holi-Festivals in Indien war die bunte Farbwolke nicht, aber die Jugendlichen hatte ihren Spaß.

Die Farbbeuteltüten, deren Farbe unschädlich und auswaschbar ist, konnten wieder im Polarion erworben werden. Das galt auch für die Körpermalfarbe, die bei UV-Licht leuchtet.