Bad Liebenzell Zum Abschied gibt es viel Beifall für Pfarrer Unckell

Unckell hat sich von der katholischen Seelsorgeeinheit Calw-Bad Liebenzell verabschiedet. Im April wechselt er zur Seelsorgeeinheit Magstadt/Maichingen. Nach dem ersten Abschiedsgottesdienst in der Heilig Kreuz-Kirche in Heumaden (wir berichteten) stand derjenige in Bad Liebenzell an. "Die Texte und Gebete, die wir heute gemeinsam gesungen und aufgesagt haben, haben mich in meiner Ausbildung begleitet und geprägt", sagte er. Viel Beifall gab es, als Unckell die Kirche am Ende des Gottesdienstes verließ. Einige Besucher konnten die eine oder andere Träne nicht verdrängen.

Über die jetzt bevorstehende Vakatur scheint man sich allerdings keine allzu großen Sorgen zu machen. "Pfarrer Unckell hat uns alle stets ermuntert, selbstständig zu arbeiten", erzählte die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Bernadette Kaiser. Im Gemeindehaus nebenan trafen sich die Besucher bei einem Sektempfang mit Vesper. Dort erwähnte Kaiser anfängliche Schwierigkeiten und herausfordernde Situationen, die jedoch bewältigt werden konnten.

Erinnerungen wachgerufen