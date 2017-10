Bad Liebenzell Wie Ungleichheit die Gesellschaft zerstört

Erstaunliche Widersprüche

Er porträtiert Absteiger aus der Mittelschicht, Alleinerziehende sowie Banker und präsentiert erstaunliche Widersprüche der Bundesrepublik: Trotz Wirtschaftsbooms steigt die Ungleichheit, der soziale Aufstieg ist viel schwerer als in anderen Ländern – und die Deutschen besitzen sogar weniger als Italiener oder Griechen. Das Thema Gerechtigkeit trifft einen Nerv.

Hagelüken schlägt vor, wie eine gerechte Politik konkret aussehen sollte. Vor seiner Tätigkeit bei der Süddeutschen Zeitung war er Leiter des Geldteils der SZ, Europakorrespondent in Brüssel sowie Parlamentskorrespondent in Bonn und Berlin. Für seine journalistische Arbeit wurde er vielfach mit Preisen ausgezeichnet. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 12. Oktober, ab 19.30 Uhr im Parksaal des Bürgerzentrums in Bad Liebenzell, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.