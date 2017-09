Bad Liebenzell Wie man sich richtig bewirbt

18 Bewerber wurden bereits gefunden, teilte Fabio Hubert, einer der Organisatoren der Wahl, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Interessierte können sich noch bis Mittwoch, 4. Oktober, melden. Er ist zuversichtlich, dass noch einige junge Leute antreten.

Hubert freut sich darüber, dass unter den bereits gefunden 18 Kandidaten alle sechs Stadtteile sowie die Kernstadt vertreten sind.

"Ziel ist es, die Wahlbeteiligung zu erhöhen", so Hubert. Sie habe bei den jüngsten Wahlen um die 30 Prozent gelegen. Jetzt sollen es rund 40 Prozent sein. Nach seinen Worten gibt es derzeit 890 Wahlberechtigte.

Mindestalter bei 13 Jahren

Ihren Stimmzettel abgeben dürfen alle jungen Leute, die in Bad Liebenzell wohnen und am Wahltag das 13. aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet haben. Zudem sind alle Schüler zur Stimmabgabe berechtigt, die in einer Bad Liebenzeller Schule mindestens die achte Klasse besuchen, auch wenn sie nicht in der Kurstadt ihren Wohnsitz haben.

Einige Wahlmöglichkeiten

Gewählt werden kann in den Schulen von Bad Liebenzell sowie in allen Jugendräumen. Sie befinden sich im alten Hausmeisterhaus auf dem Gelände der Reuchlin Schulen, Hindenburgstraße 6, über dem Feuerwehrmagazin, an der Pfanne 6, in Möttlingen sowie im Monakamer Dorfzentrum, in der Liebenzeller Straße 29/2. Der Jugendgemeinderat darf während der Wahlperiode von zwei Jahren 3000 Euro ausgeben.

890 junge Leute dürfen zwischen dem 23. und 27. Oktober den Jugendgemeinderat von Bad Liebenzell wählen.