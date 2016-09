Bad Liebenzell Werte einer freien Gesellschaft zeigen

Währenddessen wird im Kurpark gemauert, gehämmert, gepflanzt oder gegraben. Seien es die Mitarbeiter des Bauhofs oder Bauamts, Künstler oder freiwillige Helfer, Planer oder ausführende Unternehmer, jeder trägt seinen unverzichtbaren Teil dazu bei, dass die Botschaft des Sophi Parks bereits bei seiner Entstehung zum Tragen kommt. So wurde die Idee geboren, das Emblem des Sophi Parks als monumentales, fast fünf Meter hohes Kunstwerk im Eingangsbereich des Parks gemeinsam aufzustellen.

Künstler Lothar Hudy hat für den Sophi Park gleich mehrere Kunstwerke gestaltet, die allesamt einen deutlich philosophischen Charakter aufweisen. Denn Philosophie ist die große Leidenschaft für den weit über die Region hinaus bekannten, fast 70-jährigen Künstler aus Calw. In jeder seiner Skulpturen steckt ein Hauch von spitzbübischer Weisheit. Er schaffe realplastische Kunstwerke von einer berührenden Poesie, so das Urteil von Sachverständigen. Wenn er Schrott berühre, entstehe Magie, attestiert ihm eine Kunstexpertin im Rahmen einer seiner Ausstellungen.

Für den Sophi Park hat Hudy nun das von Barthel entworfene Emblem dreidimensional gestaltet. Es solle auf einem Oktagon aus eisernen Säulen schweben, wie eine Art Kunstkathedrale, so die Idee des Kunstschaffenden.

Die Zahl "Acht" steht für Glückseligkeit

"Die Besucher sollen gleich zu Beginn durch die etwa 2,40 Meter hohen Säulen hindurchgehen, um das Kunstwerk von allen Seiten betrachten und in sich aufnehmen zu können", hofft er. Die Zahl "Acht" stehe für Gleichgewicht und Glückseligkeit. Sie habe in allen Religionen eine große Bedeutung, in der Philosophie stehe sie für ewige Seligkeit in der Unendlichkeit des Kosmos.

Zusammen mit seinem Mitarbeiter und langjährigen Freund Bernd Nowakowski hat der Metallkünstler die Skulptur in feinster Kleinarbeit und mit viel Liebe zum Detail ausgearbeitet: die rotbraune Wurzel aus verrostetem Cortenstahl, die schwarze aus geflammtem Blech, zum Schutz mit farblosem Lack überzogen. Gestützt wurde der aus unzähligen Einzelteilen zusammengenietete Blechmantel von einer handgeschmiedeten Eisenrohrkonstruktion. Die schwierige Aufgabe, das sperrige Metallgefüge auf das bereits vorhandene Säulenfundament im Eingangsbereich des Parks aufzubringen, ließ sich Bürgermeister Dietmar Fischer nicht nehmen. Persönlich bediente er den Radlader des Bauhofs, sodass das Metall-Wurzel-Kunstwerk letztendlich mit vereinten Kräften an seinen dafür vorgesehenen Platz gehievt werden konnte und von nun an jeder Besucher mit der Botschaft: "Getrennt wurzeln – Gemeinsam wachsen" empfangen wird.