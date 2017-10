Bad Liebenzell Werke von Tschaikowski, Verdi und Mozart

Zusätzliche künstlerische Anregung erhielt Lang unter anderem von Elisabeth Leonskaja, Dimitri Bashkirov, Peter Feuchtwanger und Andreas Staier.

Als Pädagogin tätig

Susanne Lang konzertiert unter anderem in Sälen wie dem Kulturcasino Bern, der Liederhalle Stuttgart, dem Glinka-Museum in Moskau, der Tonhalle in Zürich und dem Theater Casino in Zug. Susanne Lang fungiert als Jury-Mitglied verschiedener nationaler und internationaler Wettbewerbe.

Lang übt an der Musikhochschule Basel Gesangspartien mithilfe des Klaviers ein und ist in der Schweiz als Klavierpädagogin tätig. Um einen Kostenbeitrag wird gebeten.