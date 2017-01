Bad Liebenzell Wenn aus Proben-Mühen Spielfreude wird

Nach Unterlengenhardt gekommen waren an diesem Abend allerdings nur die Nachwuchs-Streicher der Calwer Musikschule – als Solisten, aber vor allem als Kammermusikensembles – denn bei "Jugend musiziert" dürfen in diesem Jahr allein die Ensembles beweisen, was sie in den vergangenen Monaten und Jahren im Unterricht auf ihren Instrumenten gelernt haben.

Insgesamt werden nächstes Wochenende knapp 40 Kinder der Calwer Musikschule in Nagold antreten – neben den Streichern natürlich auch die Bläser, wie Olaf Kerkau als Leiter der Calwer Musikschule berichtete.

Dann ging es los für die zwischen acht und 14 Jahren alten Musiker. Und sie spielten wirklich volles Risiko, wenn man bedenkt, dass es für einige hier tatsächlich der allererste Auftritt vor Publikum überhaupt war. Die achtjährige Mara Bauer zum Beispiel, mit ihrem ihrem Alter entsprechend großen – oder eigentlich bezaubernd "kleinen" – Cello. Mit dem "Rondeau" von Esprit-Philippe Chédeville wagte sie sich tapfer vor ihr aufmerksames Publikum, und absolvierte ihre Übung mit Bravour – unterstützt von ihrem Lehrer David Raiser, an einem auch für ihn altersgerechten, aber eben auch sehr viel größeren Cello. Noch ein wenig unsicher, aber dann doch strahlend, nahm Mara schließlich den ersten Applaus ihres Lebens entgegen.

Und genau darum geht es an solchen Abenden wohl für die jungen Künstler. Ein wenig Atmen vom süchtig machenden Lohn der Kunst – der Anerkennung durch ein Publikum, dem Sog eines aufbrandenden Beifalls.

Da sind Tobias Rink, Carlotta Raiser, Helen Buck und Jonathan Brose mit ihrem Cello-Quartett schon fast echte Profis mit bereits einer ganzen Reihe von öffentlichen Auftritten in der Biografie. Beim Empfang des Calwer Oberbürgermeisters etwa vor knapp zwei Wochen waren sie dabei. Und Musikschulleiter Olaf Kerkau – mit auch kritischem Ohr an diesem Abend lauschend – machte hier in Unterlengenhardt noch einmal eine beeindruckende Steigerung in Spielsicherheit und Spielfreude nicht nur bei den Vieren aus. "Das hat wirklich Spaß gemacht, da zuzuhören", so der erfahrene Maestro nach dem Konzert seiner Schützlinge.

Zauber legt sich über Publikum

Und in der Tat: Wenn das bloße Abspielen der geübten musikalischen Exerzitien, wenn das bewusste Abzählen der Takte, das sich gut auf den jungen Gesichtern der hoffnungsvollen Musiker nachverfolgen ließ, im Moment des freien Spiels sich in echte, lebendige und unmittelbare Spielfreunde wandelte, dann legte sich dieser besondere Zauber der Spielkunst auch über das anwesende Publikum.

Wurde die Musik auch hier an diesem Ort zu dem, wozu sie wohl einmal von uns Menschen erschaffen wurde: ein mitreißendes Erlebnis – für Musiker und ihre Zuhörer.

Und vielleicht war es ja auch die Geburtsstunde der einen oder anderen künftigen großen Musiker-Karriere; wie gesagt, erlebter und mit unendlichen Proben-Mühen herbei gelittener Applaus kann wirklich süchtig machen. Zumal sogar einzelne (verdiente) Bravo-Rufe an diesen Abend zu hören waren. Da hat sich das "volle Risiko" der jungen Künstler wahrlich gelohnt. Was soll am kommenden Wochenende also noch schief gehen?