Bad Liebenzell Weihnachtsbasar im Kurpark

Hoch zu Ross ritt der Weihnachtsmann durch die Besucherschar im Kurpark. Mit großen Augen verfolgten vor allem die Jüngsten seinen Weg. Er ließ an die Kinder kleine Gaben verteilen.

Jury hat es bei Prämierung nicht einfach

Gespannt erwarteten die Marktbeschicker die Prämierung des schönsten Marktstandes. Die Jury hatte es dabei nicht einfach. Deshalb lobte sie kurzerhand drei Mal einen dritten Platz aus. "Es ist ein schönes Zeichen, dass die ehrenamtlich Engagierten sich mit dem Weihnachtsbasar identifizieren", stellte Bad Liebenzells Bürgermeister Dietmar Fischer fest.

Noch bevor der Bürgermeister am Abend die schönsten Stände auszeichnete, kündigte er für das kommende Jahr eine weitere besondere Aufwertung des Weihnachtsbasars an, ohne aber Details zu verraten. In diesem Jahr erhielt der Hospizdienst Schömberg-Liebenzell den ersten Platz, der mit 75 Euro dotiert ist. Platz zwei ergatterte der Vorjahressieger Schwarzwaldverein und erhält 50 Euro für die Vereinskasse.

Den dritten Platz teilen sich die evangelische Kirchengemeinde Bad Liebenzell sowie Corinna Kusterer und U. Schroth. Sie erhalten jeweils 25 Euro.