Bad Liebenzell Weihnachtliche Lieder sind zu hören

Bad Liebenzell-Monakam. Weihnachtliche Chorsätze und Lieder stehen auf dem Programm eines musikalischen Gottesdienstes, der am Freitag, 6. Januar, ab 10.15 Uhr in der evangelischen Kirche in Monakam stattfindet. Es singt das Gesangsquartett "Hearts IV". Ausführende sind Jens Albrecht (Tenor), Daniel Fix (Tenor), Felix Walz (Bass) und Jonathan Walz (Bass).