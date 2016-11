Bad Liebenzell Wandern, Wissen und gute Tropfen auf dem Programm

Blick reicht bis zur Skyline von Frankfurt

Weiter ging es in den Weinbauort Nierstein und hinauf zur Fockenberghütte am roten Hang, wo man zu den Kurzwanderern unter der Führung von Angelika stieß. In der Hütte wurde das mitgebrachte Rucksackvesper verzehrt und der Winzer vom Weingut Staiger schenkte dazu ein paar Flaschen seiner guten Tropfen dazu aus.

Von der Hütte reichte der Blick bei Kaiserwetter bis zur Skyline von Frankfurt. Nach der Pause wanderten alle zusammen weiter auf dem Rheinterrassenweg durch die Weinberge oberhalb des Rheins zum Zielpunkt Nackenheim. Hier wartete bereits der Bus und fuhr die Wanderer zurück nach Nierstein, wo die Teilnehmer in der Straußwirtschaft des Weingutes Staiger bei leckerem Abendessen und weiteren guten Rebentropfen den Abschluss des tollen Tages feierten, bevor die Heimreise angetreten wurde.