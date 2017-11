Bad Liebenzell Wahlbeteiligung bei 30 Prozent

Gremium hat 18 Mitglieder

306 junge Leute gingen an die Urnen. 17 Stimmen waren ungültig. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 30,12 Prozent. Im Vorfeld des Urnengangs hoffte der Mitorganisator der Wahl, Fabio Hubert, dass die Wahlbeteiligung auf rund 40 Prozent steigt. Dieses Ziel wurde damit klar verfehlt. Folgende 18 Kandidaten wurden in den Jugendgemeinderat gewählt. In Klammern steht die Anzahl der Stimmen: Lena Schwemmle (117), Sarah Lutz (108), Jule Zipperle (106), Julia Herter (87), Sabrina Hettich (87), Eva Grabis (86), Alex Jimenez Rieß (82), Rebecca Kranz (79), Anton Krause (77), Mareike Lörcher (76), Fritz Patiphat (73), Justin Frank (73), Sebastian Herter (69), Michael Waldenmayer (68), Elias Rexer (68), Bianca Maier (62), Luca Gill (58), Patrick Maier (52).

Nachrücker fürs Gremium sind folgende Personen: Nele Gill (50), Simon Gäckle (49), Tom Twelker (47), Jonas Bott (12), Berkant Eroglu (8), Lukas Hettich (7), Kim Wohlgemuth (6), Valentina-Maria Möck (4), Isabell Mitzel (4), Sven Schwarz (3), Philipp Kugele (3), Domenic Flaig (3), Lena Wohlgemuth (3), Fabio Hubert (2), Marvin Buchholz, Robin Beck (2), Robin Fieber-Dziegiel (2), Jacqueline Riedl (2), Rene Köhler (1), Ronan Hofmann (1), Simor Jungkunz (1), Silas Stöcker (1), Lara Cosic (1), Aaron Storm (1), Simon Neumann (1), Dominic Sander (1), Max Frieser (1), David Poldrugac (1), Tabea Heitzmann (1), Fabian Semmler (1), Beatrice Gruber (1), Paul Schwämmle (1), Fabian Großhans (1), Sabrina Fernandes Abreu (1), Sascha Karpow (1).