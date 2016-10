Bad Liebenzell "Wände wegbeten" geht nicht immer

Die Wände seien immer noch da, brauchten nicht platt gemacht zu werden, da es nun, da die Tür von außen geöffnet werde, einen Ausgang gebe, versicherte der Seelsorger. Christen seien nicht rausgelöst aus dieser Welt, sondern erwählt und geführt. So wie die Eltern ihre beiden Jungen vermisst und schließlich befreit hätten, so suche Gott nach uns Menschen. "Dann ist das Ende nicht der Tod, sondern die Gemeinschaft mit Gott", war Wegner zutiefst überzeugt.

Doch neben Predigt und Gebeten, gemeinsam gesungenen Liedern und Musikbeiträgen der Band "One Way Home" aus Calw stand auch eine Vielzahl an Informationen aus dem Bezirk auf dem Programm. So berichteten Bezirksleiter Holger Stanger und Pastor Gerhard Braun über die Ergebnisse einer Visitation im LGV Bezirk Bad Liebenzell: Stärken lägen beispielsweise in der Abwechslung dank unterschiedlicher Prediger sowie der hohen Akzeptanz der Verkündigung. Als Schwäche sei festgestellt worden, dass in der Jugendarbeit, mancherorts auch in der Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde noch mehr zu tun sei.

Mit Berichten und Bildern ließ Jugendreferent David Stamm aus Altburg die Besucher an seinen Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen teilhaben. "Es sind nur einige Blitzlichter, doch sie zeigen uns die Kreativität und Vielfalt in der Jugendarbeit", fügte Pastor Jochen Lengler an. Geschenke als Dank an die ehrenamtlichen Verkünder überreichten Pastor Thomas Wirth und Sigrid Rüd, regionale Frauenvertreterin aus Bad Liebenzell. Mit Segenswünschen beendete Pastor Benjamin Oster aus Calw-Stammheim den Nachmittag.