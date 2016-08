Bad Liebenzell Von der Spielstraße bis zur Bar

Bürgermeister Dietmar Fischer eröffnet es am Samstag um 18 Uhr mit dem Fassanstich. Ab 20 Uhr spielen die Schwarzwald-Buam zünftige Musik. Auch für das leibliche Wohl ist an diesem Abend gesorgt. So werden Linsen mit Spätzle angeboten.

Frühschoppen mit zünftiger Musik

Ab 21 Uhr gibt es einen Barbetrieb, teilt Matthias Jauß, stellvertretender Kommandant der Abteilung Bad Liebenzell, mit.