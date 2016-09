Bad Liebenzell Von der Klassik bis zur Popmusik

Als Anerkennung für besondere Leistungen wurde Romanko 1994 als "Verdienter Künstler Russlands" ausgezeichnet. 2004 bekam er im Namen von Präsident Vladimir Putin die höchste Auszeichnung "People’s Artist of Russia".

Romanko wurde 1953 in Gukowo/Gebiet Rostow am Don geboren. Nach seiner pädagogischen und künstlerischen Ausbildung arbeitet Romanko heute als Professor am Ural-Konservatorium in Jekaterinburg in Russland.

Zahlreiche Konzerte in vielen Ländern