Bad Liebenzell Von Bad Liebenzell in die weite Welt

Fachmännisch präsentiert

Fachmännisch präsentiert von Geschäftsführerin Margot Wein, sahen die Gäste ein Feuerwerk an Kreativität und Innovationen. Die Besucherinnen kamen in den Genuss von Produkten höchster Qualität in weißer, brauner und zartbitterer Schokolade. Karin Ockert-Höfler vom Netzwerk der Frauen hatte die Begrüßung der Gäste übernommen und den Werdegang des Unternehmens vorgestellt: "Bei so massiver süßer Verführung muss man sich echt konzentrieren". Der Betrieb hatte 1974 als Firma Frischmann angefangen und wird seit 1996 von Wein geführt.

Zwei Jahre hatte sie sich eingearbeitet, "bevor ich die Entscheidung getroffen habe, das Geschäft zu übernehmen", sagte die heutige Inhaberin. Es sei eine anstrengende und interessante Zeit mit schnellen Veränderungen gewesen. 2006 habe man sich zum Umzug an den jetzigen Standort und zur "Gläsernen Produktion" entschlossen. Seither kämen ständig neue Ideen und Kreationen in Sachen Marzipan, Schokolade, Pralinen und speziellen süßen Likören dazu. "Bei uns steht Qualität an erster Stelle und die beginnt mit dem Respekt gegenüber dem Rohstoff", führte Wein die Gäste in die Materie ein. Mandeln, Kakao, Zucker zählen zu den Grundstoffen. "Bei deren Behandlung würden die ersten Geschmacks- und Qualitätsunterschiede entstehen. Als Beispiel führte sie industriell behandelte Mandeln aus Kalifornien oder dem Mittelmeer an. "Gutes Marzipan lässt sich wunderbar backen und formen", erklärte Wein. Es gebe fast nichts, was man nicht aus Marzipan machen könne. Davon konnten sich die Mitglieder des Wirtschaftsrats Deutschland im Showroom überzeugen. Dort war vom Gurkentöpfchen über die Rote Wurst über das Handy bis zur Pfarrerfigur alles aus Marzipan zu sehen.