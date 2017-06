Bad Liebenzell Vom Trip in den Zoo bis zum Theater

Etliche Ausflüge

Aber auch für kleinere und größere Ausflüge hat das Ferienteam gesorgt. Diesmal geht es nach Karlsruhe in den Zoologisch Garten, nach Enzklösterle zum Waldklettergarten, nach Neubulach ins Bergwerk, nach Althengstett zu den Honigbienen und nach Rötenbach zum "Curso Citano", dem Stationsspiel für Asterix und Obelix. Dank einer Kooperation mit der Teinachtal-Touristik kann man wieder an einer Besichtigung des Stuttgarter Flughafens teilnehmen.

Sogar großes Kino ist geboten, wenn der Bad Liebenzeller Jugendgemeinderat Jugendliche und Kinder zum Open-Air-Kino im Kurpark einlädt. Diesmal gibt es gleich zwei Vorstellungen. Die erste präsentiert am 4. August den Action-Thriller "John Wick" (für Jugendliche ab 16 Jahre). Die zweite am 5. August zeigt den Animationsfilm "Sing" (ohne Altersbegrenzung). Wer danach selbst Lust auf eine Schauspielausbildung hat, kann sich bei der Bad Liebenzeller Regisseurin Barbara Schmidtke zu einem Theater-Workshop mit abschließender Aufführung anmelden.

Informationen über Termine und Teilnahmekosten sind in einem Programmheft enthalten, das im Servicecenter des Bürgerzentrums, in der Stadtbibliothek und in den Schulen ausliegt. Außerdem steht eine Webseite (www.bad-liebenzell.feripro.de) zur Verfügung. Über diese Seite kann man sich vom 13. Juni an problemlos auch von zu Hause online anmelden. Erstmals kann deshalb die persönliche Anmeldung im Rathaus entfallen.