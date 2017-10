Bad Liebenzell Vom Barock bis zur Romantik

Rauscher studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart bei Mario Sicca. Schon kurz nach seinem Studium wurde er als Dozent an die Pädagogische Hochschule in Ludwigsburg verpflichtet. Weitere Lehraufträge bekam er für Kammermusikkurse beim Deutschen Musikrat und beim Landesmusikrat Baden-Württemberg sowie als Lehrer und Fachbereichsleiter an den Musikschulen Stuttgart und Calw.

Die Jugend gefördert

Aus seinen Gitarrenklassen gingen zahlreiche erste Preisträger in nationalen und internationalen Wettbewerben hervor.