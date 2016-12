Bad Liebenzell Virtuosität und Spielfreude

Bad Liebenzell . Andreij Gorbatschow gibt am Samstag, 28. Januar, ab 19.30 Uhr im Blauen Saal des Paracelsus-Krankenhauses in Unterlengenhardt ein Konzert mit seiner Balalaika. Der in Moskau lebende Star-Virtuose hat wie kein anderer Spieler vor ihm das konzertante Spiel revolutioniert und die Balalaika in den großen Konzertsälen Russlands als klassisches Konzertinstrument etabliert, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters Paracelsus-Krankenhauses.