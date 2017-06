Bad Liebenzell Vier Doppelhaushälften geplant

Auf dem Grundstück an der Monbachstraße 62, schräg gegenüber der Einmündung der Gartenstraße, steht derzeit noch ein altes Wirtschaftsgebäude. Es soll abgerissen werden und Platz für vier Doppelhaushälften, vier Garagen und vier Stellplätze entstehen. Dabei befinden sich die beiden hinteren Doppelhaushälften in der zweiten Baureihe. Diese aber ist an der Monbachstraße nicht vorgesehen.

Die geplante Bebauung füge sich deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht in das Orts-bild ein, heißt es in einer Stellungnahme der Bad Liebenzeller Stadtverwaltung.

Die im Flächennutzungsplan (FNP) ausgewiesene gemischte Baufläche würde darüber hinaus überschritten. In Monakam besteht derzeit kein so hoher Siedlungsdruck, dass die Abgrenzung des FNP überschritten werden müsste. Eine Bebauung mit nur zwei Doppelhaushälften sei aus städtebaulicher Sicht jedoch durchaus denkbar, führt die Stadtverwaltung weiter aus.