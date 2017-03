Bad Liebenzell Vielfalt für alle Beteiligten eine große Herausforderung

Es gebe drei Gründe, warum er das Buch geschrieben habe, erzählte der Autor. Erstens der Wahlkampf 2013, zweitens gäbe es viele Vorurteile über Ostdeutschland sowie Halle und zum Dritten sagen viele junge Leute, vor allem solche mit Migrationshintergrund, er sei ein Vorbild.

Im ersten gelesenen Kapitel bringt Diaby das weltweite Medieninteresse an seiner Bundestagskandidatur zur Sprache. "New York Times, Washington Post, Al Jazeera, sogar Japan und Mexiko hatten Interesse an mir und wollten über das grotesk überzeichnete Bild vom Rechtsextremismus in Ostdeutschland berichten." Ein zweites Kapitel beschreibt, wie er nach Halle an der Saale gekommen ist. Aufgewachsen als Waise bei seiner älteren Schwester, hat er sich nach dem Abitur und eines wegen fehlender Mittel abgebrochenen Lehramtsstudiums für ein Stipendium im Ausland beworben.

Per Telegramm erhielt er kurz und bündig die Nachricht, dass er zum Studium in Leipzig angenommen ist. Nach neun Monaten Deutschkurs startete er das Chemie-Studium in Halle. In seine Studienzeit fiel das Ende der DDR und die Wende, die ihn und seine Kommilitonen zunächst sehr verunsichert habe. Sie fragten sich, wer fortan die Zahlungen für ihre Stipendien übernimmt. Diaby stört, dass bei Feierlichkeiten wie zum 25. Jahrestag des Mauerfalls die Geschichte der Menschen mit Migrationshintergrund – die es in der DDR zahlreich gab – nicht im Bewusstsein ist. Den Rassismus im Alltag und das absurde Verhalten zweier Polizistinnen bei einer Unfallaufnahme beschreibt Diaby im Kapitel "Als Schwarzer in Dunkeldeutschland".