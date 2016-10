Bad Liebenzell Viele Orte im Kreis verlieren Notariat

Landkreis Calw. Bislang gibt es in Altensteig, Bad Herrenalb, Bad Liebenzell, Bad Teinach-Zavelstein, Bad Wildbad und Calw solche Notariate. Außenstellen existieren in Althengstett, Nagold, Schömberg und Wildberg.

Eine Funktion haben diese Notariate bereits verloren. So führen sie nicht mehr die Grundbuchämter. Inzwischen gibt es ein zentrales Grundbuchamt beim Amtsgericht Böblingen. Allerdings hat jede Gemeinde grundsätzlich die Möglichkeit, eine Stelle einzurichten, bei der Interessierte Einsicht in das Grundbuch nehmen dürfen. Zuständig bleiben die staatlichen Notariate bis zu ihrer Auflösung Ende 2017 für familienrechtliche Angelegenheiten. Ab 1. Januar 2018 sind dafür die Amtsgerichte in Calw und Nagold zuständig. Um Beurkundungen kümmern sich ab diesem Zeitpunkt zwei jeweils selbstständige Notare in Calw und Nagold.

Für Nagold zum Beispiel stehen diese beiden Notare schon fest. Es sind Andreas Lämmle sowie Timm Läpple. Lämmle verlässt bereits zum 1. November das Notariat in Bad Liebenzell. "Durch den frühzeitigen Wechsel der sogenannten Statuswechsler an ihren künftigen Amtssitz soll erreicht werden, dass diese Notare das rechtssuchende Publikum über den Reformstichtag hinaus kontinuierlich betreuen können", so Lämmle über seinen vorzeitigen Wechsel von Bad Liebenzell nach Nagold. Lämmle arbeitete fast 15 Jahre als Amtsvorstand beim Notariat in Bad Liebenzell. Besonders stolz ist Lämmle darauf, dass im Notariat Bad Liebenzell bereits im Jahr 2004 das Elektronische Grundbuch eingeführt wurde. "Dabei war das hiesige Grundbuch im Rahmen eines Pilotprojektes das landesweit erste Grundbuchamt, bei dem von Anfang an die Elektronischen Grundbücher auf dem Server der Grundbuchdatenzentrale Baden-Württemberg gespeichert wurden", so Lämmle stolz.