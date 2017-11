Bad Liebenzell Viele Ehrungen

Der Verein denkt auch an die Senioren. Für sie gibt es in Zukunft unter dem Motto "Senioren Aktiv" zwei neue Wanderangebote. "Wir fangen mal klein an und wollen sehen, was sich daraus entwickelt", so der im Verein für die EDV zuständige Heß. Er nutzte die Gelegenheit, um Unterstützung für den Weihnachtsmarkt zu werben.