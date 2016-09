Bad Liebenzell Viel über Württemberg erfahren

In den Jahren nach 1603 erscheint Liebenzell nur mit wenigen Daten in den Geschichtsbüchern Württembergs, so Raff. Allerdings sei der Tod von Antonia, Herzogin von Württemberg (1613-1679) "in dem Zeller Bade" verstorben sei.

Im Suff geendet

Der Redner ließ die Verfehlungen des Hauses nicht aus, die zum Teil im "Suff" endeten. Er verwies aber auch auf die Wohltaten, die Württemberg zu einem anerkannten Staat machten. Die pointiert vorgetragenen, geschichtlichen Ereignisse lösten vielfach Schmunzeln aus. Am Ende stimmten die Besucher die "Württemberg-Hymne" von Justinus Kerner "Preisend mit viel schönen Reden" an.

Pfarrer Dieter Lohrmann bedankte sich für den hervorragenden Vortrag, der ohne Manuskript und frei gehalten wurde. Schiek übergab mit einen Korb mit Schwarzwälder Spezialitäten.