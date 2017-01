Bad Liebenzell Uwe Weber ist seit 40 Jahren im Betrieb

Für 40 Jahre Betriebstreue gratulierte Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit der Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg. Diese wurde stellvertretend von Bürgermeister Dietmar Fischer an den Jubilar Uwe Weber überreicht. Er erhielt außerdem die Ehrennadel in Gold und eine Urkunde der Handwerkskammer Karlsruhe. Weber arbeitet ebenfalls seit seiner Ausbildung in der Fensterbau Rexer GmbH und zeichnet sich laut Firmenleitung durch ein enormes Wissen rund um die Fensterfertigung und Fassaden aus.

Große Stütze

Abschließend bedankte sich Matthias Rexer bei allen Jubilaren für ihre Betriebstreue und den täglichen Einsatz in der Firma mit einem Geschenk. Langjährige Mitarbeiter seien eine große Stütze des Betriebs und in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr.