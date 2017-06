Bad Liebenzell Unterschiede könnten kaum größer sein

Berlin/Nordschwarzwald. (sgb) Er sei "bockelhart dagegen", sagte der parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel bereits im Vorfeld der Abstimmung, "weil ich die Ehe für alle aus tiefster Überzeugung ablehne". Für ihn sei die Ehe "die Verbindung von Mann und Frau, wie es schon in der Bibel steht". Ebenso selbstverständlich war es für Saskia Esken, der Ehe für alle zuzustimmen. Das Grundgesetz gebe vor, dass niemand diskriminiert werden dürfe. Und dieses Gesetz setze der bisherigen Diskriminierung der gleichgeschlechtlichen Paare ein Ende, argumentierte Esken im Gespräch mit unserer Zeitung. "Der wichtigste Satz, der in dieser Debatte gesprochen wurde, ist der, dass mit dem Gesetz niemandem etwas genommen werde", so Esken. "Das hat die Emotionen aus der Debatte genommen." Das letztlich erzielte Abstimmungsergebnis entspreche auch dem Meinungsbild in der Bevölkerung. Dass das Thema so schnell und noch vor der Wahl entschieden wurde, sieht die Sozialdemokratin positiv. "Ich bin froh dass es nicht zum Wahlkampfthema geworden ist", betonte Esken abschließend.