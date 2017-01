Bad Liebenzell Turbulenzen im Pfarrhaus

Im Übrigen soll die scheinheilige Kirchengemeinderatsvorsitzende Spenden für die Renovierung der Kirche sammeln. Um noch eine weitere Geldquelle für dieses Vorhaben zu erschließen, vermietet der Pfarrer die vielen leer stehenden Zimmer im großen Pfarrhaus. Gerade als die ersten Übernachtungsgäste erwartet werden, kommt ein unerwarteter Besucher: der strenge Domkapitular vom bischöflichen Ordinariat. Von nun an reihen sich in rasanter Abfolge Verwechslungen an Intrigen, Lügengeschichten an Strafmaßnahmen, Lobeshymnen an Liebesschwüre.

Wie das riesige Durcheinander in und um das Pfarrhaus letzten Endes doch noch entwirrt werden kann und alles zu einem guten Ende kommt, erfahren die Zuschauer bei den Theateraufführungen des TV Zainen-Maisenbach: Donnerstag, 5. Januar, ab 20 Uhr, Freitag, 6. Januar ab 16 Uhr, Samstag, 7. Januar ab 20 Uhr, Sonntag, 8. Januar ab 16 Uhr, Samstag, 14. Januar, ab 20 Uhr. Für die Vorstellungen am 5. und 8. Januar gibt es noch Eintrittskarten unter der Telefonnummer 0152/54 35 70 63.