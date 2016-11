Bad Liebenzell/Tübingen 23-Jähriger baute Cannabis im Keller an

Angeklagter verzichtet auf Erwiderung

Laut Betäubungsmittelgesetz muss eine solche Tat-Kombination – Handel mit nicht geringen Mengen an Drogen und Waffenbesitz – mit mindestens fünf Jahren Freiheitsentzug bestraft werden, höchstens mit 15 Jahren.

Der Angeklagte selbst, der seit seiner Verhaftung im Mai in der Justizvollzugsanstalt in Tübingen in Untersuchungshaft sitzt und dem Gericht in Handschellen vorgeführt wurde, nahm die Anklageverlesung sichtlich aufgewühlt zur Kenntnis, ließ aber durch seinen Anwalt lediglich mitteilen, dass er auf eine direkte Erwiderung zur Anklage erst einmal verzichte.

Zwei weitere Verhandlungstage sind noch in diesem Jahr angesetzt, in denen der Vorsitzende Richter, wie er an den Angeklagten gewandt ankündigte, diesem noch einmal ausreichend Raum anbieten werde, sich zu den ihm vorgeworfenen Taten zu erklären.

Wie aus den Reihen der Zuhörer an diesem ersten Verhandlungstag zu erfahren war, handelte der Mann bei den ihm vorgeworfenen Taten wohl aus einer gewissen Not heraus. Demnach sei er unmittelbar vor Weihnachten arbeitslos geworden und habe wohl keine andere Perspektive für sich gesehen, eine neue wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Das Wort von einer "riesen Dummheit" träfe den Fall wohl am besten. Inwieweit das Gericht diese Umstände berücksichtigen wird, wird die eigentliche Beweisaufnahme zeigen, mit der beim nächsten Verhandlungstermin (28. November) begonnen werden soll.