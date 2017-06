Bad Liebenzell Trotz Hitze 250 Teilnehmer am Start

Bad Liebenzell. Versammelt hat sich ein bunt gemischtes Völkchen. Es bestand aus sportlich ambitionierten und namhaften Läufern wie Katharina Becker oder Armin Gotsch. Vereine wie der VfL Ostelsheim und der SV Oberkollbach stellten viele Teilnehmer.

Es sind viele Hobbyathleten dabei

Dazu kamen viele Freizeit- und Hobbyläufer. Sie stammten aus Kliniken der Region, wie der Sana in Wildbad, Kinderklinik Schömberg und dem Paracelsus-Krankenhaus in Unterlengenhardt. Aber auch Firmen wie die Homag aus Holzbronn, Hittech Prontor aus Calmbach oder Frielitz aus Gechingen – letztere angeführt von dem Landesliga-Kicker Dennis Carl – haben sich im Kurpark eingefunden. Hinsichtlich des Outfits kam niemand an den "Streckenköniginnen" aus Unterhaugstett und Monakam vorbei. Sie waren mit kleinen "Pink-Krönchen" auf dem Kopf auf der Strecke unterwegs. Das Gerücht, dass es für das Zusatzgewicht Gutzeiten geben sollte, konnte der Zeitnehmer nicht bestätigen.