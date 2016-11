Bad Liebenzell "Thesentür" : Visionen über die Kirche von morgen

Der Pfarrer der evangelischen Stadtkirchengemeinde möchte Kirchenbesuchern eine Möglichkeit bieten, Ideen und Visionen hinsichtlich der "Kirche von morgen" kund zu tun und ihre Thesen an die Kirchentüre anzuschlagen – ganz im Sinne Martin Luthers, der vor nunmehr 500 Jahren seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg nagelte. In Bad Liebenzell wurde der Beginn dieses Gedenkjahres mit einem Gottesdienst rund um das Thema "Bibel" gefeiert.

Aus diesem Anlass wurde in der Nähe der Eingangstür eigens eine "Lutherecke" eingerichtet. Dort hängt auch eine Erklärung zu besagter Thesentür. Denn nach Überzeugung Martin Luthers müsse die Kirche ständig erneuert werden.

Der Reformator wollte mit seinen Thesen lediglich eine Diskussion auslösen über einiges, was es nach seinem Verständnis von der Heiligen Schrift in der damaligen Kirche zu ändern galt. Auch heute müsse Kirche immer wieder neu "reformiert" werden, wissen die Initiatoren der "Liebenzeller Thesentüre".