Bad Liebenzell Stück mit Film und Fotos ergänzt

Witzig informativer Mix

Er beruft sich auf den Kern des Glaubens, die Bibel. Für seine Reformversuche setzt er Ruf und Leben aufs Spiel. Was er durchsetzt, bleibt bis heute lebendig: selbstbestimmter Glaube. Eine locker- witzige und zugleich informative Mixtur haben sich Hans Rasch, Stefan Österle und Friedrich Beyer ausgedacht. Filme, Fotos und musikalische Einspielungen ergänzen die Interpretation.

Wer hier Grundsätzliches über Luther erfahren will, wird auf unterhaltsame Weise bedient. Die Veranstaltung findet ab 19.30 Uhr in der Gemeindehalle Monakam statt. Eintritt Acht Euro. Getränke in der Pause.