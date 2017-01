Bad Liebenzell Straßenbau: Zeitplan für Arbeiten steht

Das sollte bereits im vergangenen Herbst passieren. Aufgrund diverser Verzögerungen wurde die Einweihung auf Anfang Juli verlegt. "Die Arbeiten müssen nach dem 2. Juli beginnen", so Fischer. Irene Feilhauer, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, versicherte jedoch gestern auf Anfrage des Schwarzwälder Boten, dass es keine Kollision mit diesem Fest geben werde. "Der konkrete Baubeginn steht noch nicht fest", sagte sie weiter. Zur Erörterung der Details gibt es am morgigen Donnerstag, 19. Januar, zwischen Vertretern der Stadt sowie dem Regierungspräsidium eine Besprechung, sagte Feilhauer. Das bestätigte auch Fischer. Er selbst ist nicht dabei, sondern bei einem wichtigen Termin in Bad Liebenzells Partnerstadt Villaine-la-Juhel.

Nach den Worten von Joachim Fischer, Pressesprecher des Regierungspräsidiums, gibt der Bund für den Vollausbau der Ortsdurchfahrt auf einer Länge von rund 500 Metern zwischen der Beinberger Steige und dem Kurhausdamm rund 250.000 Euro aus. Dabei lässt Karlsruhe für den Bund auch die Randsteine auf der Kurparkseite auf Vordermann bringen. Für diejenigen auf der Seite der Bebauung ist die Stadt verantwortlich. Dort wird ein Lehrrohr für die Breitbandversorgung verlegt.

Die Stadt hängt sich somit an das Vorhaben des Bundes an. Die Kosten für diese Maßnahmen bezifferte Lothar Windbiel, kommissarischer Stadtbaumeister von Bad Liebenzell, auf rund 100 000 Euro. Die Erneuerung eines kleinen Teilstücks des Abwasserkanals kostet noch einmal rund 10 000 Euro.