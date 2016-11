Bad Liebenzell Straße freigegeben

Schachtabdeckungen erneuert

Erneuert wurden die Asphaltdecke, Schachtabdeckungen, Einläufe und beschädigte Randsteine. Zudem waren einige Forstarbeiten notwendig. Saniert wurden etwa 20 000 Quadratmeter Straßenfläche auf einer Länge von 3,5 Kilometer, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums. Insgesamt wurden 2000 Tonnen Asphaltmaterial bewegt. Zur Umsetzung der Arbeiten war die Landesstraße 573 seit dem 12. Oktober zwischen der Kreuzung mit der Landesstraße 343 in Unterhaugstett und der Einmündung der Calwer Straße in die Pforzheimer Straße in Neuhausen gesperrt.

Am Ortseingang von Neuhausen wurde ein Fahrbahnteiler als Querungshilfe für Fußgänger angelegt. Die Gemeinde Neuhausen investierte rund 80 000 Euro für diesen Fahrbahnteiler, Randsteine und Schachtabdeckungen.