Bad Liebenzell Ständig Störungen des Unterrichts

"Im Bildungsplan steht das Thema Unterricht im Mittelpunkt", berichtete Heidi Bepp. Daraus schloss sie, dass über das Fachliche hinaus der Blick auf das Gelingen gerichtet werden müsse. "Es sind vor allem die kleinen Störungen, die uns Lehrkräften das Leben schwer machen", klagte die Schulrätin. Es werde ein geordnetes Klassenzimmer gebraucht. Hier kam das Zauberwort "Classroom-Management" ins Spiel.

Tonzusammenstellung vorgestellt

Katrin Hohmann, Professorin an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg, stellte an den Anfang ihres Referats eine kleine Tonzusammenstellung mit Sprüchen aus dem Klassenzimmer wie "Könnt ihr euer Gespräch mal unterbrechen", "Hier spielt die Musik", "Leg das Handy bitte weg" und "Was haben wir in der letzten Stunde erarbeitet?" in den Raum. Das Schmunzeln, das dabei über die Gesichter des Kollegiums huschte, machte unmissverständlich deutlich, dass diese Problematik für keinen von ihnen ein Fremdwort ist. Ein Erfahrungsaustausch an den Tischen mit der Professorin war der Anfang von zwei Workshop-Runden. Die Teilnehmer bekamen kompakte Informationen zum jeweiligen Fach, die unter anderem in Gruppen erörtert wurden.