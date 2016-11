Bad Liebenzell Stadtwald bleibt größtenteils vom Borkenkäfer verschont

Wie dieses erfreuliche Betriebsergebnis zustande kam, erklärte Christof Grüntjens, Leiter des Forstbezirks Calw, dem Gemeinderat Bad Liebenzell im Rahmen der jüngsten Sitzung: 2100 Festmeter Holz waren geplant, 1655 Festmeter wurden bisher eingeschlagen; davon fielen lediglich 42 Festmeter Käferholz an. "Einerseits verdanken wir das der günstigen Witterung in diesem Frühjahr, andererseits dem gewissenhaften und fachkundigen Arbeiten unserer Förster", führte er dem Gremium vor Augen. Sein Dank gelte an dieser Stelle bereits den beiden Revierleitern Frank Lindenberger und Claus Fisel, die für die Bewirtschaftung des Stadtwaldes Bad Liebenzell zuständig seien.

Kosten fielen außerdem für Ästungen und Bestandespflege an, führte Grüntjens weiter aus. Die bis Jahresende geplanten 6500 Euro für die Wegunterhaltung seien deshalb noch nicht restlos aufgebraucht, da viele Wege erst nach Beendigung der Holzerntearbeiten wieder instand gesetzt werden könnten. Letztlich stünden 75 000 Euro Gesamtkosten im Stadtwald einem voraussichtlichen Erlös von 115 000 Euro gegenüber. "Es bleiben also 40 000 Euro übrig", sagte er.

Auch für das kommende Jahr sei ein Überschuss von 49 000 Euro zu erwarten, kündigte Grüntjens an. 2017 sei mit Einnahmen von 130 250 Euro sowie mit Ausgaben in Höhe von 80 300 Euro zu rechnen. So ergebe sich auch hier ein Gewinn von 49 950 Euro. Insgesamt würden zwar 2100 Festmeter Holz eingeschlagen, verkauft werde jedoch nur eine Menge von rund 1915 Festmeter. Der Rest sei nicht verkaufsfähig und verbleibe im Wald.