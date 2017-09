Bad Liebenzell (ei). Einhellig hat der Bad Liebenzeller Gemeinderat dem Ausscheiden seines Mitgliedes Gregor Kappler zugestimmt. Gregor Kappler aus dem Stadtteil Unterhaugstett gehörte der CDU-Fraktion an und wurde erstmals 2004 in den Gemeinde-rat gewählt. Bei den darauf folgenden Wahlen in den Jahren 2009 und 2014 wurde er bestätigt. Bei den Christdemokraten rückt niemand nach, denn die beiden einzigen Ersatzbewerber auf der Liste sind mittlerweile aus Bad Liebenzell weggezogen.