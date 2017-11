Bad Liebenzell Stadt auf der Suche nach Hotel-Investor

Dass man in Bad Liebenzell Schritt für Schritt auf Gäste-wünsche eingeht, zeigen die bisherigen und die laufenden Aktivitäten. So wird am 1. Dezember die neu gestaltete Trinkhalle im Kurpark eingeweiht. Die Einführung eines Online-Gutscheinsystems für die Paracelsus-Therme habe sich bewährt, so Weiss. Die Umsatzentwicklung bei der Therme weise deutlich nach oben, fügte sie hinzu.

Die von Weiss vorgelegte Prioritätenliste fasst die derzeit laufenden und mittelfristigen Projekte zusammen. Ganz oben angesiedelt ist der Ausbau der Bezüge zum Wasser. Ziel ist es, Wasser für den Gast zum Erlebnis zu machen. Hierzu gehören unter anderem eine Terrasse zur Nagold, sowie die Schaffung von "Relaxinseln" durch Ufergestaltung. Dazu gehören ein Fontänenpark als Teil des Kurparkes sowie ein Quellenpfad. Eine wichtige Aufgabe ist die Schaffung von Verweilangeboten zur mentalen Entspannung, wobei der Ausbau des dritten Obergeschosses der Therme ins Spiel kommt. Dort könnte sich auch die Ansiedlung eines renommierten Fitnessstudios lohnen.