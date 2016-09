Bad Liebenzell Sprachliche Schwierigkeiten spielen am Ende keine Rolle

Nach einer zwölfstündigen Fahrt wurden die Jugendlichen und ihre Betreuer von der Vorsitzenden des Villainer Partnerschaftskomitees AVI, Françoise Plassard, begrüßt. Am nächsten Tag begrüßte der Bürgermeister von Villaines la Juhel, Daniel Lenoir, die Besucher aus dem Nordschwarzwald. Danach wurde durch einige Spiele das Kennenlernen untereinander vereinfacht. Nach einem Picknick ging es auf dem Sportplatz mit einer Olympiade weiter. Der Abend endete mit einem gemütlichen Grillen am See in der Nähe.

An Tag zwei unternahm die Gruppe einen Ausflug nach Lassay-les-Châteaux. Durch das Schloss wurden die Jugendlichen in zwei getrennten Gruppen geführt. Eine Gruppe bekam eine französische, die andere eine deutschsprachige Führung. Im Anschluss an die interessante Führung bewanderte die ganze Gruppe den Lancelot-Parcours, einen Wanderrundweg um den Ort Lassay herum. Abends trafen sich spontan noch einige Jugendliche im "Salle de Bleuet" in Villaines, um gemeinsam den Abend bei Musik und Tanz ausklingen zu lassen.

Am darauffolgenden Tag ging es früh morgens mit dem Bus los zum Mont Saint Michel, der seit 1979 zum Weltkulturerbe der Unesco zählt. Dort konnte die Insel mit der Abtei auf eigene Faust erkundet werden. Um die Mittagszeit ging es, wiederum mit dem Bus, weiter nach Saint Malo, wo das Wetter erst ziemlich zu wünschen übrig ließ. Gegen Nachmittag allerdings hellte der Himmel auf und neben einem Rundgang in der Altstadt und auf der Stadtmauer, konnte sogar noch kurz im Ärmelkanal gebadet werden, bevor es wieder zurück nach Villaines la Juhel zu den Gastfamilien ging.