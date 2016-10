Bad Liebenzell Spaziergang wird Weg zu sich selbst

Bad Liebenzell. Noch bis vor Kurzem präsentierte sich die "Spirale" in der Parkregion "Moderne" des philosophischen Denkparks noch als Rohbau. Doch als jetzt die in Halle/Saale geborene Künstlerin Steffi Barthel Hand an das Bauwerk legte, verwandelte sich das bisherige Fragment aus einer Beton-Stahl-Konstruktion mehr und mehr zu jenem einladenden Kunstwerk, das die zukünftigen Besucher des Sophi Parks in die Welt der Philosophen und Denker mitnehmen möchte.

Die begehbare, rund zwei Meter hohe Skulptur windet sich von ihrem Eingang bis zum Mittelpunkt in einer immer enger werdenden Rechtsdrehung. Die Wände wurden nun von der Künstlerin mit einem Kalk-Zement-Putz überzogen, der dem Kunstwerk nicht nur die nötige Widerstandsfähigkeit verleiht, sondern auch eine natürliche Dynamik. Unterstützt wurde Barthel bei dieser kräftezehrenden Arbeit von Bernd Nowakowski, der seine handwerklichen Fertigkeiten auch noch bei vielen anderen Kunstobjekten des Sophi Parks einbringt.

Widerstandsfähig mit natürlicher Dynamik