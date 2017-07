Bad Liebenzell Sophi Park: Eröffnung wird zum Spektakel

Und dann stieß zu später Stunde am Samstagabend noch eine Gruppe aus dem portugiesischen Lourinhã zur zu dieser Zeit bereits ziemlich ausgelassen feiernden Festgemeinde im "Sophi Park" hinzu – wobei die Gäste aus Europas südwestlichsten Zipfel sich eigentlich in Bad Liebenzell fast wie zuhause fühlen konnten. Rund 400 Mitglieder zählt die portugiesische Gemeinde in Bad Liebenzell, und die waren natürlich auch bei der Einweihung des Sophi Parks mit einer Folkloretanz-Gruppe, mit einem Stand voller kulinarischer Köstlichkeiten und geballter Lebensfreude vertreten.

Weitere Länder und Kulturen, die ihren Beitrag zum gelungenen Fest beitrugen: Fernöstlich wurde der bunte Reigen mit den Trommlern der Gruppe von Jayantha Gomes eröffnet. Später war dann wilder spanischer Flamenco "made in Monakam" zu erleben. Dazu gab’s leckere, original ungarische Köstlichkeiten zu probieren. Und natürlich ganz viel (alt)griechische Weisheiten zu entdecken – unter anderem mit dem von Ines Veith komponierten und vom Freien Theater Bad Liebenzell aufgeführten Episoden-Stück "Sokrates und Xanthipp"; mit einer umwerfenden Barbara Schmitke in ihrer Paraderolle als mal schmollende, mal wild keifende Xanthippe. Und aus der italienischen ("viel wärmeren") Toscana war Eva Hesse, eine Enkelin von Literaturnobelpreisträger Hermann Hesse, ins an diesem Wochenende doch recht kühle Bad Liebezell gekommen, um hier mit einer Lesung den Festreigen zu begleiten.

Bleibt noch der Nordschwarzwald selbst, der mit der rasanten Tanzgruppe "Funny Taps" und zu später Stunde mit der Lehrerband auf der Bühne am neuen Boule-Platz im Sophi Park vertreten war. Wobei letztere trotz da dann richtig einsetzenden Dauerregens – über den Tag blieb es bei nur einzelnen Tropfen – die aushaltenden Besucher "aus aller Herren Länder" sogar zum ausgelassenen Tanzen animieren konnten.

Gut gelaunt

Das alles war zusammen so gelungen, dass man sich jetzt eigentlich nach einem solchen jährlichen "Sophi Park"-Fest als ein echtes Festival der Kulturen sehnt. Was vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich sein könnte, wie ein sichtlich gut gelaunter Liebenzeller Bürgermeister Dietmar Fischer in gehobener Stimmung (erkennbar unter anderem an seiner knallbunten Anzugsweste, die nur zu solch ausgelassenen Anlässen aus dem Schrank geholt wird) in kleiner Runde sinnierte. Schließlich sei keine andere Stadt oder Kommune rund herum in der Region "so international" aufgestellt wie Bad Liebenzell – mit seiner Liebenzeller Mission, die in aller Welt aktiv sei, und hier die Internationale Hochschule betreibe. Nicht zu vergessen das Internationale Forum auf der Burg Liebenzell, die seit sechs Jahrzehnten Lern- und Begegnungsort für junge Menschen aus aller Welt sei. Und eben mit den internationalen Partnerschaften, die wüchsen, weil die Menschen hier sie einfach gerne lebten.