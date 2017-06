Bad Liebenzell Sie gehören jetzt zu den "Top 100"

Als besonders innovativ bewertete die Jury auch die Arbeit im Ausland. So werden Programme gemeinsam mit Einheimischen entwickelt, damit diese die Hilfsmaßnahmen langfristig selbstständig weiterführen können. Als Beispiel nennt compamedia das Projekt "Shape Life" in Papua-Neuguinea. Dort fördert die Liebenzeller Mission in sozialen Brennpunkten der Hauptstadt Port Moresby die Fähigkeiten junger Menschen.

"Wir freuen uns über diese Auszeichnung, denn es ist uns wichtig, dass unsere weltweite Arbeit relevant, wirksam und nachhaltig ist. Dazu gehört es, Projekte ständig zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Diesen Ansatz wollen wir in Zukunft noch verstärken", sagt Thomas Haid, Leiter Kommunikation bei der Liebenzeller Mission.

Seit 1993 vergibt compamedia das "Top 100"-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen.