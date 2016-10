Bad Liebenzell Sich um Holocaust-Überlebende kümmern

Kostenloser Urlaub am Mittelmeer

Im März 1969 wurde das Erholungsheim in Shavei Zion fertiggestellt und eröffnet. Dort haben Überlebende des Holocaust die Gelegenheit, einen kostenlosen Urlaub am Mittelmeer zu verbringen. Dazu werden sie in Gruppen von jeweils 42 Personen für zehn Tage eingeladen. Das sind jährlich rund 500 Gäste.

Das Pflegeheim Beth Elieser in Maalot im Norden von Israel kümmert sich seit 1984 um pflegebedürftige Juden, die den Nationalsozialismus überlebten. Dafür stehen 24 Plätze zur Verfügung. Das Wort "Elieser" bedeutet "mein Gott ist Hilfe".

Aus Anlass seines 80-jährigen Bestehens gibt es im Gästehaus Bethel am Dienstag, 1. November, im Jerusalemsaal ein umfangreiches Programm. Es beginnt um 9.30 Uhr mit einem Dankgottesdienst. Nach Grußworten spricht Pfarrer Heinz Bosler vom Aufsichtsrat von "Zedakah" ab 11.05 Uhr zum Thema "Glaubensstarke Erlebnisse mit Friedrich Nothacker".

Investition in Höhe von 300 000 Euro

Einige Worte zum neu gestalteten Zwischenbau, der beide Gebäude des Hauses Bethel in Maisenbach-Zainen verbindet, spricht Architekt Peter Eberhardt ab 11.20 Uhr. "Zedakah" investierte in das Projekt circa 300 000 Euro, teilte Frank Clesle, Leiter der Zedakah-Zentrale in Maisenbach-Zainen mit. "Handwerker, Fachleute und Architekten leisteten rund 4000 ehrenamtliche Arbeitsstunden", freute sich Clesle im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Der Leiter der Zedakah-Zentrale stellt zwischen 11.35 und 11.50 Uhr zwei Bücher vor.

Das Werk von Traugott Thoma stellt das Leben von Friedrich Nothacker dar. Bei der Romanbiografie von Lothar von Seltmann geht es um Helene Weinmann. Von Seltmann ist an diesem Tag im Haus Bethel zu Gast und liest ab 13.05 Uhr im Zionsaal aus seinem Werk. Die Feier zum 80. Geburtstag des Hauses Bethel beginnt um 13.30 Uhr im Jerusalemsaal. Auch Bad Liebenzells Bürgermeister Dietmar Fischer spricht ein Grußwort. Hans Bayer, ehemaliger Werksleiter in Israel, sowie Aufsichtsratsmitglied Erwin Kieser blicken auf 80 Jahre Haus Bethel zurück. Kaffee und Kuchen gibt es ab 16 Uhr.