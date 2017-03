Bad Liebenzell Sich auf die Spuren von Reformator Luther begeben

Mehr als 100 Studenten und 60 ehrenamtliche Helfer hatten an der Veranstaltung mitgewirkt. Tobias Schuckert, Praxisbegleiter der Studien- und Lebensgemeinschaft der Liebenzeller Mission, lobte das Engagement der Mitarbeiter: "Unsere Studenten haben Tolles geleistet, besonders, wenn man bedenkt, dass sie zum ersten Mal eine solche Veranstaltung auf die Beine gestellt haben", sagte Schuckert. Seit vergangen Oktober hätten die Studenten im Rahmen ihrer Ausbildung den Jungschartag geplant, das Theaterstück geschrieben und sich verschiedene Spiele ausgedacht. Schuckert zog eine positive Bilanz: "Es war ein großartiger Jungschartag, bei dem die zahlreichen Teilnehmer Luther und seine Anliegen auf eine begeisterte Art und Weise kennenlernen durften."

