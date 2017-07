Bad Liebenzell Sich als Indiaca-Hochburg einen Namen gemacht

Damit sind die Sportarten genannt, um die es bei der Vereinsgründung am 12. März 1977 ging: um das damals in Deutschland noch weit verbreitete Tauziehen und um Fußball. Die schon in der Antike bekannte Mannschafts-sportart Tauziehen war in Deutschland damals noch weit verbreitet, und in den ersten zwei Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts war Tauziehen sogar olympische Disziplin.

Der junge Verein musste sparen, zumal es keine Fördergelder gab.

Als der Vorsitzende des damaligen Bezirksbeirates, Martin Volle, die Neugründung zur Sprache brachte und vorschlug, auf das Sitzungsgeld einmalig zugunsten des Vereins zu verzichten, stieß er auf Ablehnung. Die Jungen sollten erst einmal selbst etwas zeigen. Das taten die Rasenkraftsportler in den folgenden Jahren ausgiebig.

Mitte der 1980er- Jahre holten sie zweimal den Länderpokal und stiegen in die Bundesliga auf. Ihr Trainer Karlheinz Ehnis wurde Landestrainer. Als interimsmäßiger Bundestrainer fuhr er mit der Nationalmannschaft 1987 sogar zu den Europameisterschaften nach Irland.

Mit von der Partie waren die Monakamer Zieher Uwe Pfrommer, Jürgen Keppler, Rainer Gottschalk sowie Gerhardt Rentschler als Teamchef. Mit Rainer Schalck als Schiedsrichter schickte der Verband noch einen Monakamer mehr mit auf die Reise.

Als sich Ende der 1980er-Jahre das Ende der großen Tauziehepoche abzeichnete, entschied sich der damals schon 250 Mitglieder zählende Verein für den Einstieg in den Breitensport. Eine gute Entscheidung, denn ein breit gefächertes Breitensportangebot für alle Altersgruppen lockte viele Bürger an, sodass die Mitgliederzahlen 2014 die 500er-Marke überschritten. Überregional bekannt wurde die SG Monakam vor allem als Indiaca-Hochburg. Das Spiel, bei dem zwei Vierermannschaften den gefiederten Ball mit der flachen Hand über das Netz schlagen, hat indianische Wurzeln und gleicht einer Mixtur aus Volley-, Faust- und Federball.