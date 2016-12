Bad Liebenzell Senioren sehr aktiv

Bei der Gesprächsreihe "Der Runde Tisch" gab es 2016 wieder lebhafte Diskussionen. Petra Ulrich, Ute Nagel, Ines Veith, Christel Hölscher, Torsten Vehreschild und Gernot Wendlandt gestalteten diese Informations- und Gesprächsangebote.

Gerda Haag sorgt seit acht Jahren beim donnerstäglichen Spielenachmittag im Kurhaus für Unterhaltung. Gerhard und Renate Treichel starteten unterstützt von Gudrun Pollmann, Wilfried Rippel, Helmut Schiek und anderen Mitwirkenden mit Worten und Noten in den Sommer und den Herbst. Sie planen eine ähnliche Aktion auch für 2017.

Dank erhielt Günther Wallburg dafür, dass er nicht nur ein wachsames Auge auf die Finanzen des Vereins hat, sondern sich auch auf konstruktive Weise im Verein und in der Gemeinde einbringt. So ist er Vorsitzender der Städtepartnerschaftsvereinigung und kümmert sich um den Sophi Park. Die von ihm organisierte Portugalreise sind ein Beitrag zur Vertiefung der Integration der portugiesischen Bürger in Bad Liebenzell.

Neben der musikalischen Umrahmung des Abends durch Pianist Wilfried Rippel wurde eine besinnliche Adventsgeschichte von Margrit Renner vorgetragen. Gudrun Pollmann trat in einem originellen Beitrag als Französin Danielle auf und trug die biblische Entstehungsgeschichte mit französischem Akzent und in gebrochenem Deutsch vor – sehr zur Erheiterung aller Anwesenden.