Bad Liebenzell Seine Rettung empfindet er als Wunder

Fünf Tage nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in den tschechischen Landesteil wird Pavel Hoffmann am 20. März 1939 in Prag als Sohn eines jüdischen Ärzteehepaares geboren. Was den Juden im Herrschaftsbereich der Nationalsozialisten droht, ist spätestens mit der Reichspogromnacht klar. Vom 9. auf den 10. November 1938 werden mindestens 91 Juden getötet. Viele Synagogen werden niedergebrannt, Tausende Geschäfte geplündert, 20 000 Juden festgenommen und auf die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen verteilt.

Zum sechsten Jahrestag seiner Machtergreifung droht der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler am 30. Januar 1939 in einer Reichtagsrede mit der Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. 1942 wird der kleine Pavel Halbwaise. Bei einer Massenhinrichtung wird der Vater erschossen. Es ist eine Vergeltungsaktion für das Attentat auf Reinhard Heydrich, das tschechische Widerstandskämpfer am 27. Mai 1942 in Prag verüben. Heydrich stirbt am 4. Juni an den Folgen. Er war stellvertretender Reichsprotektor in Böhmen und Mähren; Hermann Göring beauftragte ihn 1941 mit der "Endlösung der Judenfrage". Seitdem war er maßgeblicher Organisator des Holocausts. So leitete er am 20. Januar 1942 in Berlin die Wannsee-Konferenz. Vor Vertretern der beteiligten Ministerien stellte er in einer Villa am Wannsee sein Konzept zum Völkermord an Europas Juden vor. Am 20. März 1942 – Pavels dritten Geburtstag – werden im Vernichtungslager ­Auschwitz-Birkenau die Gaskammern "in Betrieb genommen".

Ein Jahr später werden Hoffmann und seine Mutter in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, nachdem andere Verwandte nach Auschwitz gebracht und ermordet worden waren. Die Mutter stirbt drei Wochen nach der Ankunft in der Festungsstadt. Mit vier Jahren ist Hoffmann Vollwaise. Dass er selbst Theresienstadt überlebt, bezeichnet er als "Wunder". Jemand müsse sich um ihn gekümmert haben. Daher ist Theresienstadt alles andere als ein Vorzugslager für privilegierte Juden, wie es die Nazi-Propaganda darstellt. Es ist für etliche Menschen nur ein Zwischenstopp zu den Gaskammern in Auschwitz-Birkenau, in denen bis Kriegsende weit mehr als eine Million Menschen sterben werden. Ein Zwischenstopp, der von Hunger, Unterbringung auf engstem Raum und katastrophalen hygienischen Bedingungen beherrscht wird. Fast zwei Jahre verbringt Hoffmann als Häftling im Ghetto und KZ Theresienstadt. Und dann passiert das zweite Wunder. Sein Name steht auf einer Liste für den Transport in die Schweiz. Dabei hatte der letzte Lagerkommandant Karl Rahm angeordnet, dass kein Häftling, dessen Verwandte in Auschwitz ermordet wurden, mitfahren durfte, erzählt Hoffmann unserer Zeitung. "Ich war der einzige Vollwaise", erklärt er. Das habe das Protokoll des Schweizer Arztes ergeben, der die Flüchtlinge untersuchte. Er wisse nicht, weshalb er ausgewählt worden sei.