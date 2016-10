Bad Liebenzell Schwarzwälder Kirschtorte ist Exportschlager

Touristen aus aller Herren Länder sind auch in diesem Jahr wieder auf die Theresienwiese nach München zum Oktoberfest geströmt. Eines der begehrtesten Wiesn-Souvenirs war die Brotzeit, bestehend aus Weißwürsten, einer Brezn, einem Radi und einem Klecks süßen Senf – und das alles aus Marzipan. Was viele jedoch nicht wissen: Dieses Münchner Mitbringsel wird im Schwarzwald – genauer gesagt in Bad Liebenzell – in Handarbeit gefertigt. "Wir haben namhafte Kunden, und das nicht nur in München", schmunzelt Margot Wein. Die geschäftsführende Gesellschafterin der Liebenzeller Marzipan- und Schokoladen- Manufaktur ist eine waschechte Schwarzwälderin und daher der Region und der Heimat mehr als verbunden. Bevor das typisch bayerische Souvenir in ihrem Marzipan-Atelier entwickelt wurde, hat die gelernte Konditorin bereits eine Spezialität aus der schwäbischen Küche in Mandelteig umgesetzt. Für die "Schwäbischen Maultaschen" hat sie die Originalrezeptur mit Fleischfüllung im traditionellen Nudelteig dadurch konditortauglich gemacht, indem sie eine zarte Nougatmasse mit einem süßen Marzipanmantel umhüllte.

Neugierige Naschkatzen im Nordschwarzwald

Seit genau 20 Jahren ist die kreative Unternehmerin die Chefin der Frischmann-Marzipan GmbH, die bereits im Jahr 1976 in Bad Liebenzell gegründet wurde. "Damals war das mittelständische Unternehmen ausschließlich auf den Wiederverkauf von figürlichem Marzipan spezialisiert", so Wein. "Beliefert wurde bundesweit ausschließlich der Handel, also Konditoreien, Bäckereien oder Süßwarenfachgeschäfte."